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Делимханов ответил на критику Соболевым названий новых чеченских батальонов

Делимханов ответил на критику Соболевым названий новых чеченских батальонов

Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал коллегу из КПРФ Виктора Соболева «псевдопатриотом и невеждой» из-за высказываний последнего о названии созданного в Чеченской Республике батальона ВС России в честь первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура.

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