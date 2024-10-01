Эверест "вырос". Как это возможно?

Китайские и британские геологи выяснили, что формирование сети из речных ущелий в 75 км к северо-востоку от вершины Эвереста привело к тому, что высочайшая гора мира и ее ближайшие соседи по Гималайским горам "выросли" на 15-50 м за последние 100 тыс.