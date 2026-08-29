Новые правила обращения с цифровыми активами

С 1 сентября меняются правила регулирования цифровых активов и операций с ними. Государство постепенно переводит рынок криптоактивов из преимущественно экспериментальной зоны в более формализованное правовое поле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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