Иностранец получил пять лет колонии за призывы к терроризму и экстремизму

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Оренбургской области гражданина одной из стран Центральной Азии, имеющего временную регистрацию в России, признали виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.
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