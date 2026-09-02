Что происходит в этом вопросе: Политический раскол (в Германии): если сторонники правящей коалиции и блока ХДС/ХСС возмущены действиями Москвы, то среди электората правых («Альтернатива для Германии») и левых (Блок Сары Вагенкнехт) уровень тревоги или доверия к официальной версии значительно ниже.