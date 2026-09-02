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КЛИНТОН, СВИДЕТЕЛЕМ БУШ? СЛЕДЫ УКРAИНЫ И ГЕРМАНИИ ПО ДЕЛУ ДРОНОВ В ЛЕЙПЦИГЕ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ. Новости. News. Россия, США, Евросоюз могут улучшить отношения!

КЛИНТОН, СВИДЕТЕЛЕМ БУШ? СЛЕДЫ УКРAИНЫ И ГЕРМАНИИ ПО ДЕЛУ ДРОНОВ В ЛЕЙПЦИГЕ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ. Новости. News. Россия, США, Евросоюз могут улучшить отношения!

Что происходит в этом вопросе: Политический раскол (в Германии): если сторонники правящей коалиции и блока ХДС/ХСС возмущены действиями Москвы, то среди электората правых («Альтернатива для Германии») и левых (Блок Сары Вагенкнехт) уровень тревоги или доверия к официальной версии значительно ниже.

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