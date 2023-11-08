В КПРФ отреагировали на открытый в годовщину революции памятник врагу Советов

Установка в Ростове-на-Дону бюста деятеля Белого движения Петра Врангеля 7 ноября, в годовщину Октябрьской социалистической революции, — провокация «пятой колонны» и результат диверсионной деятельности антироссийской «кодлы».
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