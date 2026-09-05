Суд в Москве приговорил мужчину к 3,5 года за поджог авто и квартиры

В Москве суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы за умышленный поджог двух автомобилей и квартиры.
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