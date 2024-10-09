Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +24°, облачно• Севастополь: +22°, пасмурно• Ялта: +20°, пасмурно• Алушта: +21°, облачно• Евпатория: +22°, облачно• Саки: +22°, облачно• Бахчисарай: +23°, облачно• Джанкой: +24°, облачно• Судак: +21°, облачно• Феодосия: +22°, облач.
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