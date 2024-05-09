Гүзәл Уразованың олы кызын артык бизәнгән өчен тәнкыйтьлиләр😱 Тулырак: https://intertat.tatar/news/guzal-urazovanyn-oly-kyzyn-artyk-bizangan-ocen-tankyitlilar-5866064.
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Гүзәл Уразованың олы кызын артык бизәнгән өчен тәнкыйтьлиләр😱 Тулырак: https://intertat.tatar/news/guzal-urazovanyn-oly-kyzyn-artyk-bizangan-ocen-tankyitlilar-5866064.