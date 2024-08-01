России с Западом не по пути: площади Европы переименовать, Ельцин-центр закрыть

Так возьмите себе уже в толк наконец-то!, Что все, кто сейчас управляет Россией во ВСЕХ сферах по горизонтали и сверху донизу по вертикали - это все птенцы Ельцина, выкормыши Клинтоновского клана. ВСЕ!! За редким исключением.

Михаил Е

Автор хитрит, причём грубовато (для страдающих склерозом, скорее). Пишет, что пик любви к Западу приходится на 2000-е, но виноваты в этом, конечно же, 90-е. С его слов получается, что Ельцин-центр создан чуть ли не Ельциным лично. Что "миллиардер-западник" Михаил Прохоров не был простым маневром для от влечения избирателей от оппонентов кандидата от "ЕР"...