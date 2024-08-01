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России с Западом не по пути: площади Европы переименовать, Ельцин-центр закрыть

России с Западом не по пути: площади Европы переименовать, Ельцин-центр закрыть

Коллаж Царьграда Начало СВО подчеркнуло цивилизационную разницу между Россией и Западом — с извращенцами-глобалистами нам не по пути.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так возьмите себе  уже в толк наконец-то!, Что все, кто сейчас управляет Россией во ВСЕХ сферах  по горизонтали и сверху донизу по вертикали - это все птенцы Ельцина, выкормыши Клинтоновского клана. ВСЕ!! За редким исключением.
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2 час.
Михаил Е
Автор хитрит, причём грубовато (для страдающих склерозом, скорее). Пишет, что пик любви к Западу приходится на 2000-е, но виноваты в этом, конечно же, 90-е. С его слов получается, что Ельцин-центр создан чуть ли не Ельциным лично. Что &quot;миллиардер-западник&quot; Михаил Прохоров не был простым маневром для от влечения избирателей от оппонентов кандидата от &quot;ЕР&quot;...
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16 мин.
МЕ
Михаил Е
Может &quot;Моя борьба&quot;? Пожалуй, там трудно чем-то &quot;зачитаться&quot;. &quot;Я...Я...Я...&quot; - немецкая порнография какая-то. &quot;Я самый умный, и кажется самый красивый&quot; - основная мысль.
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9 мин.

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