Коллаж Царьграда Начало СВО подчеркнуло цивилизационную разницу между Россией и Западом — с извращенцами-глобалистами нам не по пути.
России с Западом не по пути: площади Европы переименовать, Ельцин-центр закрыть
Комментарии
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Natalija Osminina
Так возьмите себе уже в толк наконец-то!, Что все, кто сейчас управляет Россией во ВСЕХ сферах по горизонтали и сверху донизу по вертикали - это все птенцы Ельцина, выкормыши Клинтоновского клана. ВСЕ!! За редким исключением.
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2 час.
Михаил Е
Автор хитрит, причём грубовато (для страдающих склерозом, скорее). Пишет, что пик любви к Западу приходится на 2000-е, но виноваты в этом, конечно же, 90-е. С его слов получается, что Ельцин-центр создан чуть ли не Ельциным лично. Что "миллиардер-западник" Михаил Прохоров не был простым маневром для от влечения избирателей от оппонентов кандидата от "ЕР"...
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16 мин.
МЕ
Михаил Е
Может "Моя борьба"? Пожалуй, там трудно чем-то "зачитаться". "Я...Я...Я..." - немецкая порнография какая-то. "Я самый умный, и кажется самый красивый" - основная мысль.
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9 мин.
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