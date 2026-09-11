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Пятый канал

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Он тронулся: сухогруз «Русский Восток» сняли с мели у берегов Владивостока

Он тронулся: сухогруз «Русский Восток» сняли с мели у берегов Владивостока

Кадры из Владивостока, где сегодня развернулась настоящая спасательная операция. Сухогруз, который в начале недели сорвало с якоря во время шторма, наконец сняли с мели.

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