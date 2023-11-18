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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет продлить аренду Канселу. «Ман Сити» согласится только при условии обязательного выкупа игрока за 35+ млн евро (Diario Sport)

«Барса» хочет продлить аренду Канселу. «Ман Сити» согласится только при условии обязательного выкупа игрока за 35+ млн евро (Diario Sport)

Португальский защитник присоединился к «блаугране» на правах аренды из «Манчестер Сити» перед закрытием летнего трансферного окна.

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