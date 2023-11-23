Расширение БРИКС потребует от России проявления дипломатического искусства

Пакистан намерен в ближайшее время вступить в БРИКС. Эта организация становится все более популярной среди самых разных стран мира, однако вступление в нее крупной исламской и ядерной державы могут не поддержать другие участники объединения.
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