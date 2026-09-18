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Иркутск Сегодня

114 подписчиков

Избирком: более 168 тысяч человек проголосовали к 15-00 в Иркутской области

В рамках Единого дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в Иркутской области по состоянию на 15-00 составила 9,31%.

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