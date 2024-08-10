Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Укрошибздик освобождает территорию от украинцев для Израиля. Скучает по родителям, живущим в Израиле. Иначе невозможн...Враг бросает насе...
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Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно

Я сейчас выражу своё, и только своё мнение, которого никому не навязываю. Для меня с военхерами украинского происхождения вообще давно всё ясно.

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