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Уже конкретное предупреждение Западу... наши спецбоеприпасы погружены на носители

Уже конкретное предупреждение Западу... наши спецбоеприпасы погружены на носители

В феврале 2022-го тоже вроде как с учений начиналось.  «Союзная решимость-2022» «В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
С чего-то нужно начинать. Польша - идеальный вариант для нанесения ядерного удара. Если мрази не успокоятся, то нужно продолжить! Но, уверен, удара по Польше будет вполне достаточно.
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1 час.
Юрис Хартманис
Лучше анличашек побаловать ракетой
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1 час.
Виктор Шихалдин
После лондона, вашингтона и брюсселя остальных очень долго искать придется.
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3 мин.

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