Уже конкретное предупреждение Западу... наши спецбоеприпасы погружены на носители

В феврале 2022-го тоже вроде как с учений начиналось. «Союзная решимость-2022» «В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — говорится в сообщении в Telegram-канале.