Южная Корея намерена отправить на Украину своих военных

Южная Корея «рассматривает план отправки соответствующего количества персонала, в том числе офицеров разведки [специализирующихся на Северной Корее] и экспертов по тактике противника» на Украину в ответ на действия Северной Кореи.
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