МИД Ирана пообещал не менять политический курс в отношениях с Россией

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не намерен менять политический курс в отношении России после трагедии, связанной с крушением вертолета, на котором находились президент Эбрахим Раиси и глава внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абодоллахиан.
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