МИД Ирана пообещал не менять политический курс в отношениях с Россией

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не намерен менять политический курс в отношении России после трагедии, связанной с крушением вертолета, на котором находились президент Эбрахим Раиси и глава внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абодоллахиан.