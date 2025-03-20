Финт Дегтярева не прошел? Проблема с отстранением ОКР решена, но Бах не заметил

В истории с недопуском российских спортсменов легко запутаться: после февраля 2022-го Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил несколько рекомендаций и по-разному объяснял тотальный бан нашего спорта.
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