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Царьград

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Москвич задержан за передачу Украине данных для удара БПЛА по аэродрому Курска

Москвич задержан за передачу Украине данных для удара БПЛА по аэродрому Курска

По данным следствия, атаки на Курскую область координировал лично глава ГУР Минобороны Украины Буданов.

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Комментарии
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Амара Карпова
Смертную казнь пора вернуть для таких грязных животных💯
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22 час.
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