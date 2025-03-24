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Царьград

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Визит в Гренландию: Уша Вэнс и делегация США изучают остров и его наследие

Визит в Гренландию: Уша Вэнс и делегация США изучают остров и его наследие

Супруга вице-президента США Уша Вэнс возглавила делегацию в Гренландию, включая визиты на исторические объекты и знаменитые гонки на санях.

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