Зуев: Россия взаимодействует с КТУ ООН по вопросам борьбы с терроризмом

Россия продолжает сотрудничать с Контртеррористическим управлением (КТУ) ООН, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря всемирной организации по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.
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