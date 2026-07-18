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Газета.ру

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Зуев: Россия взаимодействует с КТУ ООН по вопросам борьбы с терроризмом

Зуев: Россия взаимодействует с КТУ ООН по вопросам борьбы с терроризмом

Россия продолжает сотрудничать с Контртеррористическим управлением (КТУ) ООН, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря всемирной организации по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.

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