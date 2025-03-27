ФСБ: украинские спецслужбы представляются россиянам сотрудниками RAND Europe

Представители украинских спецслужб при попытке вербовать россиян в своих целях представляются сотрудниками отдела «Стран СНГ» Центра «Восточная Европа» филиала RAND Corporation — RAND Europe, заявили в ЦОС ФСБ России.
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