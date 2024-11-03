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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наместников забил 3-й гол в сезоне в матче против «Тампы». У него 8 очков в 12 играх

Нападающий «Виннипега» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (3:3, 2-й перерыв).

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