Традиционная августовская педагогическая конференция, прошла 21 августа во Дворце Искусств.Удивляли своими талантами на сцене учащиеся коллективов художественной самодеятельности ´Центра дополнительного образования детей и молодёжи´: МЭИ ´Солнышко´, ´Перспектива´, пионерский актив города, детский подростковый парламент.
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