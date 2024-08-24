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Августовская педагогическая конференция.

Августовская педагогическая конференция.

Традиционная августовская педагогическая конференция, прошла 21 августа во Дворце Искусств.Удивляли своими талантами на сцене учащиеся коллективов художественной самодеятельности ´Центра дополнительного образования детей и молодёжи´: МЭИ ´Солнышко´, ´Перспектива´, пионерский актив города, детский подростковый парламент.

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