Фицо: разрешение Украине бить по РФ говорит о желании Запада обострить конфликт

REUTERS/Robert Fico via Facebook/via REUTERS Согласие некоторых стран Запада с тем, чтобы Украина использовала их оружие по целям в РФ, говорит о желании обострить конфликт, Словакия не будет втянута в подобные "военные авантюры", заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.