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Газета.ру

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Врач Артеменко: в вакцине от гриппа – убитые штаммы, которыми нельзя заразиться

Врач Артеменко: в вакцине от гриппа – убитые штаммы, которыми нельзя заразиться

Мнение о том, что из-за прививки против гриппа есть риски подхватить заболевание – это миф. На самом деле такое заражение невозможно в силу того, что в вакцине нет активных штаммов.

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