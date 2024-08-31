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13 крутых идей для хранения всевозможных вещей

13 крутых идей для хранения всевозможных вещей

13 крутых идей для хранения всевозможных вещей  Где хранить лаки для ногтей, куда поставить книги и что делать, если в спальне нет места для полноценной прикроватной тумбы? Все эти вопросы легко решить даже при помощи узких открытых полочек с бортиками.

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