Женщина, которая не поет

Если в прошлом году у многих любителей музыки была надежда, что скоро всё как-то устаканится и станет как прежде, то в 2023-м окончательно прояснилось: шоу-бизнес привыкает жить по новым — правда, так толком и не сформулированным — правилам .
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