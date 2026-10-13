❗️ В Симферополе выписали из больницы мальчика, которого сбил троллейбус «Пострадавшему с травмами легкой степени тяжести оказана необходимая медицинская помощь в стационарных условиях, 12 октября ребенок выписан», — сообщили «Крым 24» в Минздраве РК.
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