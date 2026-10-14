Maidan and the change of power on Ukraine did not lead to anything good, people were deceived. Ukrainians who left the country began to declare this, their opinions are broadcast by the opposition Ukrainian media.
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