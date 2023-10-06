ВСУ потеряли более 20 боевиков за сутки боёв на Херсонщине

Боевые действия в Херсонской области велись на всех трёх направлениях.Пресс-служба Минобороны России сообщает, что русские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в островной зоне Херсонщины.
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