ВСУ потеряли более 20 боевиков за сутки боёв на Херсонщине

Боевые действия в Херсонской области велись на всех трёх направлениях.Пресс-служба Минобороны России сообщает, что русские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ в островной зоне Херсонщины.