Только у нас: локальные спецверсии

Некоторые страны для автопроизводителей важнее остальных, поэтому и внимания им уделяется больше. Глобальные модели могут продаваться по всему миру, но специально для ключевых рынков создаются эксклюзивные версии.
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