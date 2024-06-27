Три работающие подкормки для богатого урожая огурцов

Получить богатый урожай хрустящих крупных огурцов мечтает каждый садовод. К счастью, сделать это очень просто, если знать, какие удобрения дадут огурцам все необходимые питательные вещества для завязывания и наливания плодов, защитят посадки от бактерий и вредителей, повысят иммунитет растений.
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