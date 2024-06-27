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Огород, сад, балкон

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  • Александр Штам
    Спасибо.Как легко избавит...
  • Анна Федорова
    Хочуууу парней, что под рукой выбрать бы правильно! 🤣Отличный парник д...
  • Yudzhina
    В огороде иногда точечно вылезает, колючая очень, поэтому выкапываю. Наружно хорошо помогает при всяких кожных болячках.Не избавляйтесь о...

Три работающие подкормки для богатого урожая огурцов

Три работающие подкормки для богатого урожая огурцов

Получить богатый урожай хрустящих крупных огурцов мечтает каждый садовод. К счастью, сделать это очень просто, если знать, какие удобрения дадут огурцам все необходимые питательные вещества для завязывания и наливания плодов, защитят посадки от бактерий и вредителей, повысят иммунитет растений.

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