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"Там здоровые парни стреляли в "Крокусе". А наши таджики худые!": В Таджикистане не верят в вину террористов и признаются в любви к России

"Там здоровые парни стреляли в "Крокусе". А наши таджики худые!": В Таджикистане не верят в вину террористов и признаются в любви к России

Интересная жизнь с Vera Star Фото: ru-travel.livejournal.com Как известно, все четверо террористов устроивших кровавую бойню в "Крокусе" выходцы из Таджикистана.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...После случившегося в &quot;Крокусе&quot; в России ожидаемо ухудшилось отношение не только к таджикам, но и к мигрантам в целом...&quot; А до этого отношение к ним было намного лучше? Разве не возмущались раньше россияне преступлениями, совершаемыми мигрантами и их детьми. Кому понравится, когда жён, дочерей и сыновей мигранты насилуют? Кому понравится, когда в школе ребенка терроризируют дети мигрантов? Кому понравится, когда на улице мигранты могут толпой забить до смерти за высказанное замечание? Кому понравится не уважающий законов и традиций нашей страны &quot;гость&quot;? И таких &quot;кому понравится&quot;, как говорится, несть числа...
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