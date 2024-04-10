"Там здоровые парни стреляли в "Крокусе". А наши таджики худые!": В Таджикистане не верят в вину террористов и признаются в любви к России
Интересная жизнь с Vera Star
Фото: ru-travel.livejournal.com
Как известно, все четверо террористов устроивших кровавую бойню в "Крокусе" выходцы из Таджикистана.
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"...После случившегося в "Крокусе" в России ожидаемо ухудшилось отношение не только к таджикам, но и к мигрантам в целом..." А до этого отношение к ним было намного лучше? Разве не возмущались раньше россияне преступлениями, совершаемыми мигрантами и их детьми. Кому понравится, когда жён, дочерей и сыновей мигранты насилуют? Кому понравится, когда в школе ребенка терроризируют дети мигрантов? Кому понравится, когда на улице мигранты могут толпой забить до смерти за высказанное замечание? Кому понравится не уважающий законов и традиций нашей страны "гость"? И таких "кому понравится", как говорится, несть числа...
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