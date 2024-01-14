Все отчетливее просматривается стремление США по военно-политическому охвату России и формированию НАТО полноценного восточного фронта от Финляндии до Румынии.
Скандинавия – подвергнется американской колонизации
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
a
alex
Был у меня однажды до интернета Форд-Эксплорер с Аляски- при температуре ниже+5 передний привод либо не включался, либо не выключался. Выяснил, что это не поломка, а конструкционная недоработка. Видел ролик в сети, как Абрамсы безуспешно штурмуют заснеженную горку силами взвода-провал. Генерал Мороз им пока не по зубам.
Ответить
13 час.
Алексей Горшков
По-моему, в их действиях видна ошибка позднего СССР: СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ВЕЗДЕ, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО !!! Украину и Израиль вооружают, Йемен обстреливают, в Южной Америке активизируются,и т.д и т.п. и это всё ОДНОВРЕМЕННО, а впереди ещё "непонятки" с Китаем... При этом - внутри своего же государства у них БАРДАК возрастает! Такое распыление сил при внутренних проблемах ни к чему хорошему их не приведёт - они просто развалятся,как и СССР !!! Главное - ИМ НЕ МЕШАТЬ !!!
Ответить
11 час.
Сергей Парков
Как-то Путин сказал, что в определенных ситуациях бить надо первым. И не останавливаться. Так чего ждем? Опять поверим и отведем войска? И будем сидеть и ждать пока со всех сторон обложат? Медведь не всегда выходит победителем из схватки с охотником.
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии