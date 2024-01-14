Скандинавия – подвергнется американской колонизации

a alex Был у меня однажды до интернета Форд-Эксплорер с Аляски- при температуре ниже+5 передний привод либо не включался, либо не выключался. Выяснил, что это не поломка, а конструкционная недоработка. Видел ролик в сети, как Абрамсы безуспешно штурмуют заснеженную горку силами взвода-провал. Генерал Мороз им пока не по зубам.

Алексей Горшков По-моему, в их действиях видна ошибка позднего СССР: СТРЕМЛЕНИЕ БЫТЬ ВЕЗДЕ, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО !!! Украину и Израиль вооружают, Йемен обстреливают, в Южной Америке активизируются,и т.д и т.п. и это всё ОДНОВРЕМЕННО, а впереди ещё "непонятки" с Китаем... При этом - внутри своего же государства у них БАРДАК возрастает! Такое распыление сил при внутренних проблемах ни к чему хорошему их не приведёт - они просто развалятся,как и СССР !!! Главное - ИМ НЕ МЕШАТЬ !!!