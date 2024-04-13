Выбор сладких напитков вместо фруктовых соков для малышей связан с риском ожирения в дальнейшей жизни

Согласно новому исследованию Школы психологии Университета Суонси (Swansea University), употребление подслащенных напитков в первые несколько лет детства может быть связано с неправильным режимом питания, который увеличивает риск ожирения в дальнейшей жизни.
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