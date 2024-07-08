Не видать Украине ни французских войск, ни оружия: сможет ли оппозиция утихомирить Макрона

Коалиция левых сил «Новый народный фронт» лидирует на выборах в Национальное собрание Франции Подробнее Реклама | Between Exchange Вопреки прогнозам, во втором туре парламентских выборов во Франции победили не крайне правые, а крайне левые — блок, в который входит «Непокоренная Франция» Жан‑Люка Меланшона.
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