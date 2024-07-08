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Не видать Украине ни французских войск, ни оружия: сможет ли оппозиция утихомирить Макрона

Не видать Украине ни французских войск, ни оружия: сможет ли оппозиция утихомирить Макрона

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