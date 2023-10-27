В столице начал работу статистический портал «Витрина данных»

Федеральная служба государственной статистики совместно c Правительством Москвы представили портал «Витрина данных», который содержит информацию об основных социально-экономических показателях развития Москвы и Московской агломерации.
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