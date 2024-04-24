Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. Курское «Динамо» увеличило преимущество в серии с МБА (2-0)

Курское «Динамо» обыграло столичную МБА со счетом 63:57 (2-0). Чемпионат России Женщины Премьер-лига За 3-е место (до трех побед) Второй матч ДИНАМО КУРСК – МБА – 63:57 (14:15, 16:20, 18:10, 15:12) ДИНАМО К: Штанько (18 + 10 подборов), Шабанова (10), Амукамара (9 + 8 подборов).
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