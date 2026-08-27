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Царьград

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«Мама позвонила, вся в слезах»: молния уничтожила дом военного летчика, пока он был на задании

«Мама позвонила, вся в слезах»: молния уничтожила дом военного летчика, пока он был на задании

Лётчик потерял дом от удара молнии, но не сорвал задание в зоне СВО.Дом штурмана истребителя Дмитрия из Челябинской области был уничтожен ударом молнии в ту же ночь, когда военнослужащий выполнял боевую задачу.

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