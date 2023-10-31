Российский наводчик помог уничтожить артиллерийское подразделение ВСУ

Наводчик артиллерийского расчета Вооруженных сил (ВС) РФ сержант Сергей Антонов помог уничтожить подразделение украинских военных и большую часть штурмовых групп, шедших в наступление на позиции российских войск.
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