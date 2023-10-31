ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Теперь, похоже у них там в ВМС "критические дни" будут уже, блин, каждый месяц.))) Природа на это время всегда колле...Новым главой ВМС ...
  • Эльдар Алиев
    Пора вмешаться властям остановить космический рос, грабят свой народТО ли еще будет: ...
  • Анатолий Ишимбаев
    Больше нам ближе 7 ноября,а 4 ноября мутный какой-тоДень народного ед...

Российский наводчик помог уничтожить артиллерийское подразделение ВСУ

Российский наводчик помог уничтожить артиллерийское подразделение ВСУ

Наводчик артиллерийского расчета Вооруженных сил (ВС) РФ сержант Сергей Антонов помог уничтожить подразделение украинских военных и большую часть штурмовых групп, шедших в наступление на позиции российских войск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх