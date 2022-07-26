ООН очікує відновлення експорту зерна з України найближчими днями В ООН засудили російський удар по Одесі, проте Москва заявила, що угода щодо зерна не забороняє подібні атаки ООН заявила, що експорт зерна з України відновиться в найближчими днями, засудивши при цьому удар Росії по портовому місту Одесі через кілька годин після досягнення угоди про […] Сообщение ООН очікує відновлення експорту зерна з України найближчими днями появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.