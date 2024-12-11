Рынок США на грани потрясения, как это уже было в 2000-м во время “пузыря доткомов”

Инвесторы в США ожидают от компаний доходов, которые резко расходятся с реальностью. Аналитики Deutsche Bank Research считают, что излишне оптимистичное отношение к акциям грозит рынку потрясением, как это уже было в 2000 году во время “пузыря доткомов”, пишет Market Watch.