Рынок США на грани потрясения, как это уже было в 2000-м во время “пузыря доткомов”

Инвесторы в США ожидают от компаний доходов, которые резко расходятся с реальностью. Аналитики Deutsche Bank Research считают, что излишне оптимистичное отношение к акциям грозит рынку потрясением, как это уже было в 2000 году во время “пузыря доткомов”, пишет Market Watch.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)