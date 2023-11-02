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РБК: пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%

РБК: пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%

Пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%. Об этом пишет издание РБК. Сообщается, что на этом фоне рыбаки просят у властей освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин.

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