РБК: пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%

Пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%. Об этом пишет издание РБК. Сообщается, что на этом фоне рыбаки просят у властей освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин.
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