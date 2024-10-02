ПРЕСС — ТУР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ АДЫГЕИ ПРОВЕЛА РОСГВАРДИЯ

Сотрудники СОБР «Оштен» и ОМОН «Фишт» Управления Росгвардии по Республике Адыгея в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и ведомственной акции «Один день с Росгвардией» провели пресс -тур для представителей ведущих средств массовой информации региона.