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Три банки посыпок, нераспечатанное вино и чужие лошади: что осталось от империи Сассексов в Монтесито

Три банки посыпок, нераспечатанное вино и чужие лошади: что осталось от империи Сассексов в Монтесито

Когда принц Гарри и Меган Маркл возвращались из Калифорнии в Британию, частный джет обходился в $12 тысяч в час.

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