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Царьград

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Суд в Лермонтове приговорил руководителей за банкротство на 5 лет

Суд в Лермонтове приговорил руководителей за банкротство на 5 лет

В Лермонтове суд признал виновными руководителей организации в преднамеренном банкротстве. Им назначены сроки от 4,5 до 5,5 лет колонии.

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