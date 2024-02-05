В зоне СВО на Украине погиб русский офицер из Ростова-на-Дону

Майор Максим Гурин получил смертельное во время выполнения боевого задания своего командования.Стало известно о том, что ещё один русский офицер, майор Вооружённых сил России, 43-летний Максим Гурин погиб в зоне спецоперации погиб при выполнении боевого задания своего командования.