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В зоне СВО на Украине погиб русский офицер из Ростова-на-Дону

В зоне СВО на Украине погиб русский офицер из Ростова-на-Дону

Майор Максим Гурин получил смертельное во время выполнения боевого задания своего командования.Стало известно о том, что ещё один русский офицер, майор Вооружённых сил России, 43-летний Максим Гурин погиб в зоне спецоперации погиб при выполнении боевого задания своего командования.

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