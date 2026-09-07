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Новости Липецка

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Липецкие педагоги выступят на конкурсе «Лучший учитель родного языка»

Липецкие педагоги выступят на конкурсе «Лучший учитель родного языка»

От Липецкой области в конкурсе примут участие учитель школы № 12 Липецка Анна Павленко и воспитатель детского сада «Малыш» Екатерина Лаухина.

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